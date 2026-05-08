Italia tra sole e acquazzoni, più caldo ma arriva la pioggia: le previsioni meteo

(Adnkronos) - Schiarite, poi rovesci brevi e improvvisi. E' una primavera 'capricciosa' quella descritta dagli esperti nelle previsioni meteo di oggi, venerdì 8 maggio, e per i giorni a venire. L'Italia infatti, in particolare il Centro-Sud, sarà nel mirino dell'instabilità tra acquazzoni, sole e temperature in tendenza verso l'alto. Ma attenzione: il maltempo potrebbe durare più del previsto.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che ci prepariamo a vivere quello che potremmo definire un "miglioramento con acquazzoni primaverili". Sembra un paradosso, ma è l'esatta sintesi di ciò che accadrà sulla nostra Penisola: ampie schiarite si alterneranno a rovesci improvvisi e di breve durata.

Già nelle prossime ore osserveremo le prime piogge muoversi dalla Sardegna verso est con coinvolgimento parziale delle regioni centrali e, successivamente, di quelle del Sud peninsulare. In questo vivace contesto tra sole e piovaschi, le regioni che sperimenteranno la maggiore "variabilità maggiolina" saranno Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Sul resto d'Italia, invece, prevarrà un tempo asciutto e ampiamente soleggiato.

Anche il fine settimana rispecchierà in pieno l'anima capricciosa della Primavera, dividendosi esattamente a metà: sabato avremo sole pieno e cieli azzurri su quasi tutta l'Italia. L'unica vera eccezione riguarderà la Sardegna, dove assisteremo ad un aumento delle nubi associato a qualche piovasco a partire dalle ore pomeridiane.

Per la Festa della Mamma, invece, un carico di nubi e scrosci improvvisi interesserà sia il Nord che il Centro e parzialmente anche il Sud. Purtroppo, per molte regioni sarà una domenica bagnata: non mancherà qualche spiraglio di sole, ma l'ombrello andrà tenuto rigorosamente a portata di mano. Andrà decisamente meglio in Sicilia e Calabria dove le temperature massime toccheranno punte di 26-28°C.

Il vero rialzo termico per l'estremo Meridione si concretizzerà all'inizio della nuova settimana. Tra lunedì e martedì i termometri schizzeranno verso l'alto, superando agilmente i 30-32°C, specialmente in Sicilia e Calabria. Nel frattempo, il Centro-Nord continuerà a vivere giornate variabili, con isolati temporali relegati perlopiù a ridosso dei rilievi montuosi.

Un’altra svolta arriverà poi da mercoledì: il barometro tornerà a scendere in modo deciso a causa di una perturbazione in arrivo dalla Scozia: questo fronte atlantico porterà dapprima rovesci al Nord Italia, per poi sfociare ovunque in un brusco peggioramento intorno alla metà del mese (tra giovedì 14 e venerdì 15), accompagnato da un generale calo termico, piogge diffuse e venti forti.

Ovviamente si parla di una proiezione, ma questa intensa perturbazione di metà mese rischierà seriamente di guastare i piani dell'anticiclone: fino a pochi giorni fa, le carte meteo sembravano promettere una seconda metà di maggio serena e dai connotati quasi estivi; al momento, tutto questo sembra essere ritardato di almeno una settimana.

Forse, quest'anno, il caldo vero e il sole pieno decideranno di arrivare in modo puntuale direttamente con l'inizio dell'Estate meteorologica, fissato per il 1° di Giugno. Prima di allora, dovremo fare i conti con la più classica delle variabilità di Maggio.

Venerdì 8. Al Nord: nubi sparse, clima mite. Al Centro: a tratti instabile. Al Sud: piogge sparse sulle peninsulari.

Sabato 9. Al Nord: soleggiato e caldo, nubi in aumento al Nordovest. Al Centro: sole prevalente, più caldo. Al Sud: entro sera peggiora in Sardegna.

Domenica 10. Al Nord: temporali sparsi. Al Centro: peggiora con temporali. Al Sud: instabile

Tendenza: nuova settimana con instabilità sparsa e temperature sotto media al Nord, caldo al Sud fino a 34°C