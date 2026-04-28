Dfp, Giorgetti “Ridotto deficit senza manovre restrittive”

ROMA (ITALPRESS) - "Bisogna non perdere di vista un dato: il governo ha ridotto in modo significativo il deficit senza ricorrere a manovre restrittive grazie a una gestione prudente e responsabile della finanza pubblica, a un costante monitoraggio della spesa e ai buoni risultati ottenuti sul fronte delle entrate". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sul Documento di finanza pubblica. "Il governo - aggiunge - non ha mai indicato obiettivi del deficit inferiori al 3% tali da prefigurare automaticamente e meccanicamente l'uscita dalla procedura". -foto Ipa Agency-(ITALPRESS).
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