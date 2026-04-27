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27 aprile 2026, 08:58
Antonia Beloli
Le prime dal territorio
Biella
Polizia agli ex Rivetti di Biella per controlli, aggredito un agente
Fermato un uomo, il fatto è avvenuto nei giorni scorsi.
Circondario
Karate, Damiano Rovatti festeggia 50 anni da maestro FOTO
Cossato e Cossatese
Sinistro a Masserano, auto si scontra con animale selvatico
Valli Mosso e Sessera
Musica e teatro a Coggiola per dire NO alla violenza sulle donne, la solidarietà è protagonista FOTO
Valle Elvo
L' Ecomuseo Anfiteatro Morenico di Ivrea cerca operatori culturali
Valle Cervo
Elezioni comunali, a Tavigliano sarà sfida a due: spunta la lista di Progetto Popolare
Basso Biellese
Tentato furto sventato dall’allarme, a Cavaglià ladri in fuga
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Si è rinnovato a Pralungo il tradizionale Raduno Zootecnico FOTO
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Dalla Valsessera a Sordevolo, conto alla rovescia per il Raduno di Primavera FOTO
Enogastronomia
Su e giù per le rive a Soprana, è un successo l’evento che coniuga degustazioni e passeggiate nella natura
Fashion
Made in Italy: oltre 400 presenze alla performance immersiva FOTO
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Il talento che fa del bene, Valentina Roso e Aurora Paganelli brillano al Premio Beatrice
Vita Eco e Casa
FORMEDIL Biella: tutti promossi al corso per addetti alla bonifica e smaltimento dell’amianto
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