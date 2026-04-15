2 giugno, festa in piazza Quirinale. Zamagni: "Svolta Mattarella su onda di ciò che stiamo vivendo"

(Adnkronos) - "Festeggiare gli 80 anni della Repubblica italiana non all'interno del Quirinale ma in un luogo aperto alla società civile è una svolta che Mattarella, sull'onda di ciò che stiamo vivendo particolarmente negli ultimi mesi, ha voluto imprimere. E' una decisione che ha un significato notevole, quello di dire: La Repubblica (da res-pubblica, cioè cosa pubblica) non è lo Stato". Ne parla con l'Adnkronos Stefano Zamagni, già presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e dell'Agenzia per il terzo settore che, condividendo la scelta del Capo dello Stato, provocatoriamente domanda: "Se è vero che è la festa della Repubblica perché invitare solo alcuni con certi ruoli?". Dal momento che si dice "Repubblica per dire che tutti coloro che vivono in questo territorio, che si identifica con l'Italia, formano insieme una 'cosa pubblica' il cui obettivo è il bene comune".

"Mattarella ha voluto rimarcare che è la società che fonda lo Stato e non viceversa. E infatti la nostra Costituzione parla solo tre volte di Stato e sempre di Repubblica. Ci sono due correnti di pensiero: una risalente ad Hobbes ed Hegel che dice che è lo stato che invera la societa civile; l'altra, a cui Mattarella appartiene, comincia invece con Tommaso D'Aquino e dice è la societa civile che invera, cioe dà forza e autorevolezza allo stato. Perché se lo stato non è inverato dalla società civile diventa uno stato autoritario".

Zamagni ricorda che "la societa civile è come un cane da guardia che abbaia quando vede che lo stato va fuori dai limiti per costringerlo a tornare nel recinto. La scelta di Mattarella è quindi senz'altro stata condizionata anche dai momenti che stiamo vivendo - conclude - dalla degenerazione avvenuta negli ultimi 7-8 mesi, dagli eventi di questo tempo che mostrano una societa civile che ha rinunciato a svolgere il ruolo di guida ed a mettersi al seguito degli apparati statali. E questa per un autentico democratico è una bestemmia". (di Roberta Lanzara)