Piogge, vento e qualche temporale fino a mercoledì: poi svolta calda e anticipo d’estate

(Adnkronos) -

Pioggia, caldo anomalo e cieli lattiginosi: l’Italia è avvolta da un flusso di Scirocco che porta con sé aria nordafricana e polveri del Sahara. Le temperature restano sopra la media con picchi fino a 25°C, mentre il tempo instabile continuerà ancora per diverse ore prima di un possibile miglioramento da giovedì.

Prima di addentrarci nelle previsioni, Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, risponde a una delle curiosità più diffuse di questi giorni. Quella che vediamo cadere con la pioggia e sporcare le nostre auto non è propriamente sabbia, ma un pulviscolo finissimo, noto in meteorologia e geologia come silt o limo sahariano. Venti tesi caldi e nordafricani sollevano queste micro-particelle dal Sahara e le trasportano in sospensione per migliaia di chilometri attraverso il Mediterraneo, fino a farle ricadere sull'Europa insieme alle precipitazioni: il lavaggio delle auto è dunque sconsigliato fino a giovedì.

Oltre alla fanghiglia ocra, nelle prossime ore dovremo stare attenti a rovesci localmente intensi ed intervallati a poco sole: nonostante la pioggia, la copertura nuvolosa e i cieli lattiginosi carichi di pulviscolo, i picchi termici resteranno notevoli per il periodo con la Capitale ancora oltre i 20°C e picchi di 25°C al meridione.

Da mercoledì, poi, avremo ancora acquazzoni sparsi specialmente sulle Isole Maggiori e sulle regioni centrali. Contestualmente, anche il Nord Italia farà i conti con una “ritornante orientale”, ovvero con correnti umide da est che manterranno un po' di instabilità. In sintesi, avremo altre 48 ore in compagnia dell’ombrello su buona parte del Paese.

Superata questa fase perturbata, le piogge cesseranno quasi ovunque. Da giovedì, grazie alla rimonta dell’alta pressione, il tempo cambierà radicalmente e assisteremo ad una nuova impennata termica di ben 6-8°C. Il sole tornerà protagonista, con i termometri che schizzeranno oltre i 25°C su buona parte della Penisola, facendoci respirare un'aria che saprà nettamente di maggio, nonostante qualche temporale di calore a carattere sparso.

Spingendo lo sguardo più in là, le proiezioni confermano che, durante il weekend e nella prima parte della prossima settimana, godremo di un periodo con temperature decisamente piacevoli e calde, anche se domenica non mancheranno degli acquazzoni al Nord.

Possiamo finalmente dirlo ad alta voce: l’inverno, con le sue gelide code marzoline e apriline e le temutissime gelate tardive, è un ricordo archiviato. Il cambio di stagione è servito.

NEL DETTAGLIO

Martedì 14. Al Nord: instabilità diffusa con rovesci sparsi. Al Centro: instabilità diffusa con rovesci sparsi. Al Sud: maltempo sulla Sicilia, a livello locale altrove.

Mercoledì 15. Al Nord: tra piogge e schiarite soleggiate. Al Centro: più piogge sul versante adriatico. Al Sud: spiccata instabilità.

Giovedì 16. Al Nord: più sole e caldo. Al Centro: ampi spazi soleggiati. Al Sud: ancora instabile con qualche rovescio.

Tendenza: residua instabilità pomeridiana sui rilievi, specie del Centro-Sud, prevalenza di sole e temperature oltre la media del periodo.