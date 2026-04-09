La Cina lancia nuovi satelliti Internet nello spazio

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha lanciato oggi nello spazio un nuovo gruppo di satelliti dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi.Si tratta del 21esimo gruppo di satelliti Internet in orbita terrestre bassa. Il lancio è avvenuto alle 3:38 del mattino (ora di Pechino), a bordo di un razzo vettore Long March-6 modificato. I satelliti sono entrati nell'orbita prevista.Si è trattata della 637esima missione di volo della serie di razzi vettori Long March.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-