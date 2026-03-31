Morto operaio a Enna, è caduto dal cestello elevatore

(Adnkronos) -

Tragedia a Enna dove un operaio è morto dopo essere precipitato da un cestello elevatore. Sembra che l'uomo stesse eseguendo dei lavori in un campo di calcio privato a Enna bassa. Trasportato all'ospedale Umberto I, è deceduto dopo il ricovero. Sui fatti indagano i carabinieri.

“La tragica morte dell’operaio precipitato da un cestello elevatore a Enna ci colpisce profondamente e ripropone, ancora una volta, un dolore che non può più essere accettato come inevitabile - affermano Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil Sicilia, e Francesco Mudaro, segretario territoriale Feneal Uil Enna - È particolarmente amaro constatare come, nonostante le innumerevoli denunce e sollecitazioni, anche del sindacato, nulla sembri cambiare davvero sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia della vittima e chiediamo che si faccia piena luce sulle responsabilità. Non possiamo continuare ad assistere a questa scia di morti: servono interventi concreti, più controlli e una cultura della prevenzione che metta al centro la vita dei lavoratori".

Un uomo di 46 anni versa in gravi condizioni dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario pesante in un'azienda attiva nel settore della prefabbricazione di Pognano (Bergamo). L'incidente è avvenuto attorno alle 7.30. Il 46enne ha riportao un trauma al torace ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'auto infermieristica, un'ambulanza, carabinieri e Ats.