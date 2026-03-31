Ilaria Galassi, insulti social per i ritocchi estetici: "Offese anche sui miei figli"

(Adnkronos) -

Ilaria Galassi vittima di insulti social dopo aver dichiarato di essersi sottoposta a un intervento di blefaroplastica, una proceduta di chirurgia plastica che rimodella le palpebre superiori. "Io non mi nascondo, sono vanitosa, mi piace la chirurgia estetica senza però cambiare i connotati facciali", ha raccontato la showgirl italiana ospite oggi a La volta buona.

Dopo aver mostrato sui social il risultato dell'intervento, Galassi ha raccontato di aver ricevuto numerosi commenti offensivi: "Sei un mostro, poveri i tuoi figli, ma che madre sei, ma che esempio sei", ha detto ricordando alcuni degli insulti particolarmente duri rivolti anche al suo ruolo di madre.

Nonostante le critiche, Galassi ha ribadito la propria posizione riguardo la chirurgia estetica, sottolineando di sentirsi a proprio agio sulle scelte fatte ed eventualmente di ricorrere in futuro ad altri interventi per migliorare il suo aspetto fisico: "Io mi amo e quando mi guardo allo specchio voglio vedermi meglio", ha aggiunto.