Primavera al freddo, tornano piogge e maltempo: le previsioni meteo

(Adnkronos) - Giù le temperature, più basse rispetto alla media stagionale, 'un'illusione' di sole, poi ancora pioggia e maltempo. La primavera non decolla e non decollerà almeno per buona parte della prossima settimana, quando un'insidiosa perturbazione in discesa dalla Scandinavia riporterà un clima quasi invernale sull'Italia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 28 marzo, e per i giorni a venire.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che il weekend si aprirà all'insegna di una residua instabilità tra Medio Adriatico e Sud, con neve che cadrà ancora a quote collinari. Massima attenzione anche ai venti, che soffieranno tesi su queste zone dove saranno possibili anche delle mareggiate. Dal punto di vista termico vivremo forti contrasti: dopo una mattinata gelida, con temperature minime scese anche sotto lo zero in Val Padana e localmente al Centro Italia, le massime saliranno in modo sensibile su buona parte del territorio. Nonostante questo tepore diurno, i valori resteranno comunque leggermente sotto la media stagionale.

La Domenica delle Palme sarà una classica giornata di transizione. Il cielo si presenterà in prevalenza nuvoloso, con qualche fenomeno isolato limitato alla Sardegna, ma nel complesso la giornata trascorrerà all'insegna del tempo asciutto.

Sarà solo la quiete prima di una nuova tempesta. La nuova settimana, infatti, vedrà l'arrivo di un'insidiosa perturbazione in discesa dalla Scandinavia. La giornata di lunedì inizierà bene, ma finirà male: dal pomeriggio le precipitazioni diverranno via via più intense sulle regioni centrali e localmente al Nord-Est, accompagnate dal ritorno della neve sull'Appennino oltre i 900 metri. L'aria scandinava provocherà un nuovo, inevitabile calo delle temperature. Martedì si preannuncia dunque come un'altra giornata di stampo prettamente invernale, con precipitazioni frequenti e localmente intense, anche a carattere temporalesco, concentrate soprattutto al Centro-Sud.

Di fronte a un quadro che sembra decisamente grigio e triste, le buone notizie potrebbero arrivare proprio per le festività pasquali. Al momento, i modelli intravedono il grande ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo e sull'Italia a partire dal Venerdì Santo.

Se questa tendenza venisse confermata, si prospetta una Santa Pasqua asciutta e finalmente un po' più mite, seguita da una Pasquetta discreta. Tuttavia, essendo una previsione a lunga scadenza, le certezze in questo periodo sono veramente poche.

Sappiamo bene come la Pasquetta sia storicamente "traditrice" per le nostre gite fuori porta, per le aspettative dei parenti e persino per noi meteorologi, che quest'anno ci troviamo a fronteggiare una dinamica atmosferica ancora più complessa. Il consiglio, dunque, è quello di incrociare le dita, tenere a portata di mano gli ombrelli e continuare a monitorare attentamente i nostri prossimi bollettini meteo.

Sabato 28. Al Nord: gelate notturne al Nord-Ovest, soleggiato. Al Centro: fresco, nuvoloso sulle adriatiche con residuo maltempo, soleggiato altrove. Al Sud: localmente instabile e freddo.

Domenica 29. Al Nord: più nuvoloso, ma asciutto. Al Centro: tempo variabile, freddo al mattino. Al Sud: freddo, ma con schiarite.

Lunedì 30. Al Nord: nuvoloso, peggiora dal pomeriggio. Al Centro: peggiora dal pomeriggio. Al Sud: peggiora dal pomeriggio.

Tendenza: nuovo vortice ciclonico al Sud e al Centro tra lunedì e mercoledì con piogge e clima invernale. Altro maltempo almeno fino al venerdì santo.