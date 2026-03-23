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Top News | 23 marzo 2026, 19:10

Referendum, Salvini “Rimaniamo convinti che la giustizia debba migliorare”

Referendum, Salvini “Rimaniamo convinti che la giustizia debba migliorare”

ROMA (ITALPRESS) - "Quando i cittadini si esprimono hanno sempre ragione. Rimaniamo convinti, come milioni di italiani che meritano rispetto e gratitudine, che sia necessario migliorare il sistema della Giustizia. Anche per questo, il governo deve andare avanti con compattezza e determinazione". Così in una nota il vicepremier e ministro delle Infrastutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito al referendum sulla giustizia.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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