Referendum, Salvini “Rimaniamo convinti che la giustizia debba migliorare”

ROMA (ITALPRESS) - "Quando i cittadini si esprimono hanno sempre ragione. Rimaniamo convinti, come milioni di italiani che meritano rispetto e gratitudine, che sia necessario migliorare il sistema della Giustizia. Anche per questo, il governo deve andare avanti con compattezza e determinazione". Così in una nota il vicepremier e ministro delle Infrastutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito al referendum sulla giustizia.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).
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