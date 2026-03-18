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Top News | 18 marzo 2026, 08:30

Iran attacca con droni ambasciata Usa a Baghdad

Iran attacca con droni ambasciata Usa a Baghdad

ROMA (ITALPRESS) - Un attacco con drone ha preso di mira, la notte scorsa, l'ambasciata Usa a Baghdad, secondo quanto riferito da fonti della sicurezza e da testimoni. Un drone, secondo alcune fonti, avrebbe colpito direttamente l'ambasciata. Non è stato specificato se ci siano stati danni. Il drone, sempre secondo altre fonti, sarebbe caduto vicino alla recinzione di sicurezza dell'ambasciata.L'attacco è avvenuto poche ore dopo un altro attacco con droni e razzi contro l'ambasciata statunitense nella capitale irachena.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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