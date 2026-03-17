 / Ultim'ora

Ultim'ora | 17 marzo 2026, 11:09

Rapina in casa del calciatore della Roma El Aynaoui, famiglia chiusa in camera da 6 persone armate

Rapina in casa del calciatore della Roma El Aynaoui, famiglia chiusa in camera da 6 persone armate

(Adnkronos) - In sei, con il volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell'appartamento del calciatore della Roma Neil El Aynaoui in via Scevola Mariotti, a Casal Palocco. Nel cuore della notte, alle 3.40, hanno divelto la grata della finestra del salone, sorprendendo in casa il centrocampista giallorosso, la madre, la compagna , il fratello e la fidanzata di quest'ultimo. Chiusi in una camera, i rapinatori hanno portato via gioelli ed effetti personali per un valore di 10mila euro. Sul posto, impegnati nelle indagini, gli agenti della Squadra Mobile. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore