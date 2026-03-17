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Ultim'ora | 17 marzo 2026, 13:31

Maxi tamponamento in galleria sull'autostrada A20 Messina-Palermo, coinvolti 80 mezzi

Maxi tamponamento in galleria sull'autostrada A20 Messina-Palermo, coinvolti 80 mezzi

(Adnkronos) - Decine di auto, furgoni e mezzi pesanti, sono stati coinvolti in un incidente oggi 17 marzo in Sicilia, un maxi tamponamento a catena avvenuto nella galleria Villafranca sull'autostrada A20 Messina-Palermo, nella corsia di marcia verso il capoluogo regionale siciliano, tra Milazzo e Rometta, nel Messinese. Lo rendono noto i vigili del fuoco della Città dello Stretto. La circolazione autostradale è bloccata per consentire la complessa gestione dell'emergenza e l'evacuazione dei coinvolti all'interno della galleria.  

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando per liberare i veicoli, prestare assistenza alle persone e mettere in sicurezza i mezzi. Presente anche il personale del 118 e la polizia per i rilievi e la gestione della viabilità. 

 

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