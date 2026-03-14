Silvio Dondana, anniversario

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14 marzo 2026, 08:37
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Accademia Perosi: "Ambra & Palmeri, due giovanissimi da ascoltare..."
A volte, durante alcuni concerti, qualcosa non si annuncia, semplicemente accade. È accaduto nei...
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Guido Gronda: Quando la vita diventa poesia
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Polenta e baccalà, il piatto della Pro Loco di Trivero: la distribuzione a Ponzone
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