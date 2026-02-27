Sanremo 2026, Mecna chi è: la cover con Mara Sattei

(Adnkronos) -

Mecna tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreta il brano 'L'ultimo bacio' di Carmen Consoli, con Mara Sattei, in gara al Festival con il brano 'Le cose che non sai di me'.

È considerato una delle figure più influenti del rap introspettivo e dell'urban italiano. Mecna, nome d'arte di Corrado Grillo. Classe 1987, di San Giovanni Rotondo. Il primo lavoro solista arriva nel 2006 con Propaganda. Poi, entra nel collettivo Blue Knox, lo stesso di Ghemon. Nel 2012 riceve il premio Miglior rapper al MEI, dopo aver pubblicato 'Disco Inverno', il suo primo album in studio.

Laska (2015), Lungomare paranoia (2017) e Blue Karaoke (2018) sono un miz tra rap, cantautorato e elettrica. Caratteristiche che definiscono la sua identità.

Nel 2019 esce il joint-album Neverland con Sick Luke. Mecna pubblica Mentre nessuno guarda nel 2020. Bromance, in collaborazione con CoCo, nel 2021. Stupido amore nel 2023 e Discordia, armonia e altri stati d’animo nel 2025. Parallelamente all'attività musicale, lavora come graphic designer.

Cerchi riparo, fraterno conforto

Tendi le braccia allo specchio

Ti muovi a stento e con sguardo severo

Biascichi un malinconico Modugno

Di quei violini suonati dal vento

L'ultimo bacio, mia dolce bambina

Brucia sul viso come gocce di limone

L'eroico coraggio di un feroce addio

Ma sono lacrime

Mentre piove, piove (sono lacrime)

Mentre piove, piove (sono lacrime)

Mentre piove

Magica quiete, velata indulgenza

Dopo l'ingrata tempesta

Riprendi fiato e con intenso trasporto

Celebri un mite e insolito risveglio

Mille violini suonati dal vento

L'ultimo abbraccio, mia amata bambina

Nel tenue ricordo di una pioggia d'argento

Il senso spietato di un non ritorno

Di quei violini suonati dal vento

L'ultimo bacio, mia dolce bambina

Brucia sul viso come gocce di limone

L'eroico coraggio di un feroce addio

Ma sono lacrime

Mentre piove, piove (sono lacrime)

Mentre piove, piove (sono lacrime)

Mentre piove, piove.