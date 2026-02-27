 / Ultim'ora

Ultim'ora | 27 febbraio 2026, 20:01

FantaSanremo, i bonus e i malus della quarta serata

FantaSanremo, i bonus e i malus della quarta serata

(Adnkronos) - Svelati i bonus e i malus validi solo per la quarta serata del FantaSanremo. Stasera, venerdì 27 febbraio, per la serata delle cover e dei duetti vengono premiati gli outfit animalier, mentre gli artisti che non ricevono il bouquet di fiori perdono 5 punti.  

Tra i bonus ne spunta anche uno dedicato ai 'festini bilaterali' citati da Elettra Lamborghini e diventati il tormentone di questa edizione del festival. 

 

Bonus Rai Pubblica Utilità: fa il gesto della medaglia nella Lingua dei Segni +20 punti

 

Outfit con stampa animalier +10 punti 

Bacio a un conduttore +10 punti 

Festini bilaterali: megafono +20 punti 

Non riceve un bouquet di fiori (post-esibizione) -5 punti 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore