Ultim'ora | 26 febbraio 2026, 18:23

Sanremo, scaletta della terza serata: ordine dei cantanti di oggi

(Adnkronos) - Maria Antonietta & Colombre sono i primi cantanti a esibirsi oggi 26 febbraio nella terza serata del Festival di Sanremo 2026. L'ultimo a salire sul palco sarà Sayf. Oggi sono in programma le esibizioni di 15 artisti big, che saranno precedute dalla finale tra le nuove proposte: sfida tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci. 

 

1 – Maria Antonietta & Colombre - 'La felicità e basta' 

2 – Leo Gassmann - 'Naturale' 

3 – Malika Ayane - 'Animali notturni' 

4 – Sal Da Vinci - 'Per sempre sì' 

5 – Tredici Pietro - 'Uomo che cade' 

6 – Raf - 'Ora e per sempre' 

7 – Francesco Renga - 'Il meglio di me' 

8 – Eddie Brock - 'Avvoltoi' 

9 – Serena Brancale - 'Qui con me' 

10 – Samurai Jay - 'Ossessione' 

11 – Arisa - 'Magica favola' 

12 – Michele Bravi - 'Prima o poi' 

13 – Luchè - 'Labirinto' 

14 – Mara Sattei - 'Le cose che non sai di me' 

15 – Sayf - 'Tu mi piaci tanto'. 

 

 

