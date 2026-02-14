Prima Pagina
sabato 14 febbraio
Aldo Biasetti e Laura Graziola ved. Biasetti, anniversario
Rita Allanda, ved. Nicolello
venerdì 13 febbraio
Mauro Dal Pio Luogo
Maria Rosa Botto in Massarotto
Ferdinando Macchieraldo
giovedì 12 febbraio
Cinzia Bocca, in Dall'Ara
Antonio Contu e Gina Ambu - Anniversario
Carlo Maggi - Anniversario
Alfredo Mazzoccato - Anniversario
Germano Garbaccio Ioria - Trigesima
14 febbraio 2026, 12:06
Ada Sassone Elsa, ved. Longo
Biella
Biella in lutto per l’avvocato Andrea Bindi
Aveva 48 anni, lascia una moglie e la figlia
Circondario
Il Biellese in ebike: biella e Rive Rosse, "parco giochi" dei bikers FOTO
Cossato e Cossatese
Debora Serracchiani e Marta Zavatta ospiti del circolo PD di Cossato FOTO
Valli Mosso e Sessera
A Casapinta, oggi la tradizionale fagiolata degli Alpini FOTO
Valle Elvo
Muzzano celebra la 79ª edizione del Carnevale benefico
Valle Cervo
Escursione a Sagliano Micca con pranzo di Carnevale in Polivalente
Basso Biellese
Carnevale di Roppolo 2026: una settimana di festa, dal 14 al 21 febbraio
Animalerie
IIS Bona, la scuola incontra la Pet Therapy
Biella Motori
Weekend speciale da Honda V.Auto Gaglianico: porte aperte 21–22 febbraio
Enogastronomia
Tante cose da fare a Biella il 14 e 15 febbraio
Fashion
Angelico Biella: EXTRA10% sul prezzo saldo in tutti i Punti Vendita VIDEO
Music Cafè
Andrea Bertoli pubblica “Parti”: il collettivo Lemura riparte da Biella
Vita Eco e Casa
Oknoplast: sconto 40% sulle finestre in PVC. A Biella l’offerta firmata Maiser FOTO
