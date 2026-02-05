Voli sospesi per ghiaccio all'aeroporto internazionale di Berlino

(Adnkronos) - Voli sospesi all'aeroporto internazionale di Berlino a causa del ghiaccio. Lo rende noto una portavoce, affermando che "la pista è liscia come il vetro. C'è pericolo per l'incolumità fisica". Non è chiaro quando riprenderanno le operazioni ma dato che a breve entrerà comunque in vigore il divieto di volo notturno, una decisione sulle attività ulteriori sarà presa domattina, ha aggiunto.

Nel corso della giornata si sono verificate molte cancellazioni all'aeroporto di Berlino-Brandeburgo (Ber), situato nella periferia meridionale della capitale. In mattinata nessun aereo è stato in grado di decollare dopo che la pioggia gelata aveva racchiuso i velivoli nel ghiaccio, rendendo necessario fino a un'ora per lo sbrinamento di ogni aeromobile. I primi aerei sono decollati nella tarda mattinata e il programma dei voli è stato successivamente soggetto a notevoli ritardi e numerose cancellazioni. I disagi in quel momento riguardavano solo le partenze, mentre i voli in arrivo riuscivano ancora ad atterrare. Secondo la portavoce, circa 35 dei 180 decolli previsti sono stati cancellati entro mezzogiorno, seguiti da altre diverse decine.

Il Servizio meteorologico tedesco (Dwd) ha avvertito in serata di un innalzamento del rischio di formazione di ghiaccio vetrato a ovest e nord-ovest del Brandeburgo. Berlino sta vivendo un periodo di freddo che dura da settimane, unito a neve e pioggia gelata, che ha causato gravi disagi ai trasporti.