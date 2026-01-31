Dal Nord Ovest - Denuncia un furto e scopre di guidare un'auto rubata: deferito per ricettazione

Si è presentato in Questura per denunciare il furto del suo zaino dall’auto, ma le indagini degli agenti hanno rivelato una verità inaspettata.

Durante i consueti accertamenti, il veicolo indicato dal denunciante è risultato inserito nelle banche dati delle forze di polizia come provento di furto. Gli ulteriori approfondimenti hanno confermato la provenienza illecita dell’autovettura.

Alla luce delle prove emerse, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Il veicolo, come previsto dalla legge, è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

L’episodio ha messo in evidenza l’attenzione e la professionalità della Polizia di Stato di Asti nell’attività quotidiana di controllo e verifica, svolta anche in occasione delle semplici richieste avanzate dai cittadini, a tutela della legalità e della sicurezza collettiva.

Il caso costituisce anche un monito importante per tutti: è fondamentale prestare la massima attenzione in fase di acquisto di beni e veicoli usati, verificandone sempre la lecita provenienza attraverso canali ufficiali, per evitare inconsapevoli responsabilità penali.