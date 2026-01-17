Prima Pagina
/
NECROLOGI
Archivio
Mobile
In Breve
sabato 17 gennaio
Maria Maddalena Beuto (Lena), ved, Grupallo
Renzo Lora Moretto
Giusta Rosas, ved. Bagni
Francesco Tolasi
Azzurra Crestani, ved. Lora Lamia
venerdì 16 gennaio
Maria Bricarello, ved. Zanarone
Dott. Antonio Amoruso
Eriana Frontini, ved. Feletti
giovedì 15 gennaio
Maria Cerantola
Silvia Minelli, in Montanaro
NECROLOGI
|
17 gennaio 2026, 15:20
Pier Giuseppe Cirio
Le prime dal territorio
Biella
Furgone ribaltato a Biella dopo l’uscita dal tunnel di corso San Maurizio FOTO
Attenzione alla viabilità
Circondario
Diritti comunali per trasporto salme a Ponderano, Locca: "Devo prioritariamente tutelare le esigenze del mio comune"
Cossato e Cossatese
Auto ribaltata sulla superstrada tra Vigliano e Valdengo: nessuno a bordo
Valli Mosso e Sessera
A Bioglio la cena a base di bagna cauda con gli Alpini
Valle Elvo
Spunta un capriolo sulla strada, incidente sulla SP Cerrione-Zimone
Valle Cervo
Galleria Rosazza nelle foto d’archivio: dal progetto visionario all’infrastruttura tangibile
Basso Biellese
Villanova, aperto al traffico il by-pass provvisorio. Ramella Pralungo: “Garantire la viabilità è priorità”
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Festa di Sant’Antonio Abate: tradizione, fede e sfilata nel cuore di Vigliano
Biella Motori
Best Auto, nasce a Biella il nuovo autosalone: un progetto costruito nel tempo FOTO e VIDEO
Enogastronomia
A Ponderano corsi di cucina con "Diversamente Chef"
Fashion
Solidarietà per Crans-Montana: taglio e piega gratis per donare i capelli
Music Cafè
Tante cose da fare a Biella nel we del 16, 17 e 18 gennaio
Vita Eco e Casa
Seconda edizione del Progetto Academy: materiali innovativi con Big Mat Mondin Imo SNC FOTO e VIDEO
