NECROLOGI
Archivio
giovedì 15 gennaio
Laerte Cavasin
Margherita Bassotto, ved. Bergando - 2° Partecipazione
Margherita Bassotto, ved. Bergando - Partecipazione
Margherita Bassotto, ved. Bergando
Prof. Alessandro Orsi, Partecipazione
Silvana Graziola, ved. Sibona
Modesto Nardi
Adelina Mercando
Maria (Nina) Dabbene, ved. Falla
Valter Ciavaglia
Leggi le ultime di: NECROLOGI
15 gennaio 2026, 15:31
Silvia Minelli, in Montanaro
Le prime dal territorio
Biella
Biella, ubriaco crea disturbo: possibile denuncia per resistenza e oltraggio
Sono intervenuti una volta la Questura e un'altra i Carabinieri
Circondario
Vigliano, recidivo fermato alla guida con patente revocata
Cossato e Cossatese
Cossato, anziana derubata mentre compra delle mollette
Valli Mosso e Sessera
La Valsesia rende omaggio ad Alessandro Orsi: “Perso un pezzo della nostra storia, sempre nei nostri cuori”
Valle Elvo
Biellese in ebike: il primo itinerario del 2026 FOTO e VIDEO
Valle Cervo
Galleria Rosazza nelle foto d’archivio: dal progetto visionario all’infrastruttura tangibile
Basso Biellese
Sant’Antonio Abate, Cavaglià in festa tra sfilate di trattori e nuovi priori
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Pettinengo, pullman ATAP investe un cinghiale
Biella Motori
Motoraduno a Oropa, la benedizione di don Michele Berchi: "Preghiamo per la pace" FOTO e VIDEO
Enogastronomia
Appuntamento enogastronomico in Valsessera con l'ASD Pescatori Coggiola e Portula
Fashion
Solidarietà per Crans-Montana: taglio e piega gratis per donare i capelli
Music Cafè
Tante cose da fare a Biella nel we del 16, 17 e 18 gennaio
Vita Eco e Casa
Seconda edizione del Progetto Academy: materiali innovativi con Big Mat Mondin Imo SNC FOTO e VIDEO
