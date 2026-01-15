Prima Pagina
/
NECROLOGI
Archivio
Mobile
In Breve
giovedì 15 gennaio
Silvana Graziola, ved. Sibona
Adelina Mercando
Maria (Nina) Dabbene, ved. Falla
Valter Ciavaglia
mercoledì 14 gennaio
Cesarina Cossu
Francesca Cristilli, ved. Rossi
Rosa Alberto, ved. Cerino Canova
Enrico Finezzi
martedì 13 gennaio
Renzo Lanza
Professor Alessandro Orsi
NECROLOGI
|
15 gennaio 2026, 10:51
Modesto Nardi
Le prime dal territorio
Biella
Consiglio provinciale di Biella convocato d’urgenza
La seduta è oggi 15 gennaio
Circondario
Vigliano, recidivo fermato alla guida con patente revocata
Cossato e Cossatese
Cossato, anziana derubata mentre compra delle mollette
Valli Mosso e Sessera
Pettinengo, pullman ATAP investe un cinghiale
Valle Elvo
Biellese in ebike: il primo itinerario del 2026 FOTO e VIDEO
Valle Cervo
Galleria Rosazza nelle foto d’archivio: dal progetto visionario all’infrastruttura tangibile
Basso Biellese
Sant’Antonio Abate, Cavaglià in festa tra sfilate di trattori e nuovi priori
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Biella, l'appello di Scicolone: “Cagnolina senza zampe anteriori cerca una famiglia, aiutiamola”
Biella Motori
Motoraduno a Oropa, la benedizione di don Michele Berchi: "Preghiamo per la pace" FOTO e VIDEO
Enogastronomia
Appuntamento enogastronomico in Valsessera con l'ASD Pescatori Coggiola e Portula
Fashion
Solidarietà per Crans-Montana: taglio e piega gratis per donare i capelli
Music Cafè
Tante cose da fare a Biella nel we del 16, 17 e 18 gennaio
Vita Eco e Casa
Seconda edizione del Progetto Academy: materiali innovativi con Big Mat Mondin Imo SNC FOTO e VIDEO
