Scomparsa da Anguillara, si cerca la 41enne Federica Torzullo: aperta un'inchiesta

(Adnkronos) - Sono in corso le ricerche di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, l'8 gennaio scorso. I carabinieri e i vigili del fuoco si sono recati presso l'abitazione della donna e l'appartamento è stata sequestrato. Le indagini sono in corso, il telefono di Federica risulta spento. Gli investigatori sono a caccia di ogni elemento.

Al momento del suo allontanamento da casa, Federica Torzullo aveva con sé i documenti. "Abbiamo bisogno del vostro aiuto per ritrovare Federica, scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma", è l'appello di Penelope Lazio, l'associazione che si occupa di persone scomparse. La donna è alta 1,80, pesa circa 80 chili, è di corporatura media, ha capelli castani e occhi neri. Federica ha un tatuaggio sul costato sinistro, un cuore sulla spalla destra e un disegno tribale sul petto.

La procura di Civitavecchia, a quanto si apprende, ha aperto un'inchiesta. Il marito ne aveva denunciato la scomparsa il 9 gennaio. Al momento gli inquirenti indagano per chiarire se si tratti di un allontanamento volontario o altro, senza escludere nessuna ipotesi. Sul caso si è attivata anche la prefettura. Il marito di Federica Torzullo, in contatto con l'associazione Penelope Lazio, è in apprensione. "Non era mai successo prima d'ora che si allontanasse", avrebbe detto l'uomo. L'auto della donna è rimasta a casa e finora non è apparsa alcuna attività di Federica sui social.