Trovato morto T.K. Carter, attore di 'La Cosa' aveva 69 anni

(Adnkronos) - Thomas Kent 'T.K.' Carter, attore statunitense noto per i ruoli nel cult horror "La cosa" (1982) di John Carpenter e nella serie televisiva "Punky Brewster", è

morto all'età di 69 anni. Secondo quanto riportato dal sito hollywoodiano Tmz, l'attore è stato trovato privo di vita venerdì 9 gennaio nella sua abitazione di Duarte, in California, dopo aver chiamato il 911 intorno alle 17:42. Al momento non è stata resa nota la causa del decesso, ma non si sospetta alcun atto criminale.

Nato a New York il 18 dicembre 1956, Carter è cresciuto nei pressi di Los Angeles, dove ha iniziato la sua carriera come comico a soli 12 anni, esibendosi in locali storici come il Comedy Store. Il suo talento lo ha poi portato sul grande e piccolo schermo, diventando volto noto di film e serie tv. Tra i suoi ruoli più celebri quello di Nauls, il cuoco pattinatore in "La cosa", e Mike Fulton nelle prime due stagioni di "Punky Brewster" (1985-1986). Ha debuttato sul piccolo schermo nel 1976 con un episodio di "Pepper Anderson agente speciale", per poi apparire in serie come "Qyincy", "Una famiglia americana", "I Jefferson" e "Un tocco di genio". Ha inoltre prestato la voce in produzioni animate come Transformers e Jem.

Carter ha recitato anche in numerosi film, tra cui "L'estate della Corvette" (1978), "Youngblood" (1978), "Bastano tre per fare una coppia" (1980), "Parking Paradise" (1981), "I guerrieri della palude silenziosa" (1981), "A 30 secondi dalla fine" (1985), "48 ore a Beverly Hills" (1987). Dopo una carriera lunga oltre 30 anni, Carter si è ritirato dalle scene nel 2007. (di Paolo Martini)