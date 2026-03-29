Tregua dal maltempo ma dura poco, in arrivo nuova ondata di freddo e pioggia

(Adnkronos) - Breve tregua del maltempo sull'Italia oggi, domenica 29 marzo, ma dalla prossima settimana l’Italia si troverà a fare i conti ancora con piogge e forti venti. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che la giornata di oggi, domenica delle Palme, vedrà un generale miglioramento delle condizioni del tempo su quasi tutta l’Italia grazie alla temporanea rimonta di un campo di alta pressione. Anche le temperature massime sono previste in leggero aumento specie sulle pianure del Nord e sui settori tirrenici; altrove invece si manterranno ancora leggermente sotto la media climatica a causa dei venti frizzanti dai quadranti settentrionali.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, a partire da lunedì 30 marzo una massa d’aria fredda, insolita per il periodo, scenderà dal Nord Europa verso il bacino del Mediterraneo. L’interazione di queste correnti con i nostri mari favorirà la formazione di un vortice depressionario, destinato a provocare un marcato peggioramento del tempo, in particolare al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.

Il vortice si approfondirà ulteriormente nei giorni successivi, alimentandosi dal calore dei mari ancora insolitamente miti per la stagione e richiamando correnti meridionali ricche di umidità, condizioni che ne favoriranno l’intensificazione e la capacità di generare fenomeni meteo estremi. Le condizioni sono previste in forte peggioramento tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile, con rischio di intense precipitazioni e raffiche di vento molto forti specie sul versante tirrenico. La presenza di correnti favorevoli in quota contribuirà a strutturare il vortice, richiamando aria umida dai quadranti meridionali e favorendo eventi estremi come grandinate e nubifragi. Sulle montagne del Centro sono attese nevicate abbondanti, con fiocchi a partire dagli 800/1000 metri di quota.

Una buona notizia è attesa però nella seconda parte di settimana. Dopo questa ennesima fase perturbata dell’ultimo periodo, nei giorni successivi infatti, proprio a ridosso delle festività pasquali, l’alta pressione delle Azzorre dovrebbe riconquistare terreno, regalando ampi spazi di sole su gran parte dell’Italia.

NEL DETTAGLIO

Domenica 29. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: prevalenza di sole. Al Sud: molte nubi, venti da Nord.

Lunedì 30. Al Nord: neve sulle alpi oltre i 1000 metri, sole altrove. Al Centro: piovaschi su zone interne di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Al Sud: instabile con piogge.

Martedì 31. Al Nord: prevalenza di tempo stabile e soleggiato. Al Centro: molte nubi con piogge su Marche, Abruzzo e Lazio;, neve sopra gli 800-1000 metri di quota. Al Sud: maltempo diffuso.

Tendenza: nuovo forte peggioramento al Centro Sud tra mercoledì e giovedì. Più stabile nel weekend di Pasqua con il ritorno dell’alta pressione