Trump “Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare i manifestanti in Iran”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Iran guarda alla libertà, forse come mai prima d'ora. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare!!!". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social Truth.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).
In Breve
sabato 10 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
E' il biellese Enrico Finessi la vittima della valanga sopra Pila, aveva 52 anni
Il corpo senza vita, estratto dalla massa nevosa, stato portato a quota inferiore per permettere...