 / Top News

Top News | 10 gennaio 2026, 20:15

Trump “Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare i manifestanti in Iran”

Trump “Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare i manifestanti in Iran”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Iran guarda alla libertà, forse come mai prima d'ora. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare!!!". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social Truth.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore