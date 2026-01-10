Von der Leyen “Ue al fianco iraniani che chiedono libertà”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Le strade di Teheran e delle città di tutto il mondo risuonano dei passi delle donne e degli uomini iraniani che chiedono libertà. Libertà di parlare, di riunirsi, di viaggiare e soprattutto di vivere liberamente. L'Europa li sostiene pienamente". Così su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che aggiunge: "Condanniamo senza esitazioni la violenta repressione di queste legittime manifestazioni". "I responsabili saranno ricordati dalla parte sbagliata della storia - sottolinea - Chiediamo il rilascio immediato di tutti i manifestanti imprigionati. Chiediamo il ripristino del pieno accesso a Internet. E chiediamo il rispetto dei diritti fondamentali".- foto Ipa Agency - (ITALPRESS).
sabato 10 gennaio
