Cina, Shanghai vara nuovi incentivi per imprese estere

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Shanghai ha introdotto 20 nuove misure per incentivare il reinvestimento nazionale da parte delle imprese finanziare dall'estero, con l'obiettivo di migliorare il contesto imprenditoriale delle città e attrarre maggiori capitali esteri.Le misure, emanate congiuntamente dalla commissione municipale per lo sviluppo e la riforma, dalla commissione municipale del commercio e da altri nove dipartimenti, si concentrano sull'agevolazione dell'attuazione dei progetti, sulla semplificazione delle operazioni di investimento, sull'attuazione di incentivi fiscali e sull'ottimizzazione dei servizi di promozione degli investimenti.Le principali iniziative comprendono il sostegno a vari modelli di reinvestimento, l'ottimizzazione dell'assegnazione dei terreni, la promozione dell'aggiornamento tecnologico, e la semplificazione delle procedure amministrative per il trasferimento a livello nazionale della produzione di dispositivi medici.Le politiche fiscali rappresentano un punto di forza, con la costante attuazione di misure preferenziali quali i crediti d'imposta e la sospensione temporanea della ritenuta fiscale per il reinvestimento degli utili.L'autorità fiscale di Shanghai individuerà attivamente i potenziali progetti di reinvestimento e fornirà servizi su misura per aiutare le imprese estere ad ampliare le proprie attività e a beneficiare pienamente delle nuove politiche.In qualità di principale porta d'accesso per l'apertura della Cina, Shanghai esemplifica gli sforzi nazionali sostenuti nell'attrarre e trattenere investimenti esteri.Secondo i dati del ministero del Commercio, nei primi 11 mesi del 2025 in Cina sono state istituite complessivamente 61.207 nuove imprese a investimento estero a livello nazionale, con un aumento del 16,9% su base annua. (ITALPRESS). -Foto Xinhua-
In Breve
mercoledì 07 gennaio
martedì 06 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, parte il cantiere di riqualificazione di via Italia
Il primo lotto interesserà il tratto compreso tra via Marochetti e via Dante.