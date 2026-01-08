Grazie ai transiti senza visto cresce il turismo in Cina

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha registrato 40,6 milioni di arrivi in entrata nell'anno dall'introduzione del programma di transito senza visto di 240 ore, con un aumento del 27,2% su base annua, ha annunciato giovedì un portavoce della polizia.Zhang Ming, portavoce del ministero della Pubblica Sicurezza, ha aggiunto che il numero di viaggiatori che hanno usufruito del regime senza visto è aumentato del 60,8% su base annua rispetto ai livelli precedenti alla revisione della politica.Avviato per la prima volta nel dicembre 2024, il programma si applica ora a 55 Paesi idonei.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-