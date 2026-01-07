Prima Pagina
CRONACA
POLITICA
ATTUALITÀ
EVENTI
SPORT
COSTUME E SOCIETÀ
ECONOMIA
CULTURA E SPETTACOLI
AL DIRETTORE
NECROLOGI
LINK
Tutte le notizie
Biella
Circondario
Cossato e Cossatese
Valli Mosso e Sessera
Valle Elvo
Valle Cervo
Basso Biellese
Valsesia
Cronaca dal Nord Ovest
Regione Piemonte
/
NECROLOGI
Archivio
Mobile
In Breve
martedì 06 gennaio
Guido Pavesi
Bartolomeo Germanetti "Meo"
Paolo Baldon
Rosanna Barbera
lunedì 05 gennaio
Emilio Schiapparelli
Pasqua Pradella
Doriano Bastianello
Salvatore Olivo
Stefano Vitangeli "Il Laziale"
Luciano Camossa
Leggi le ultime di: NECROLOGI
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Annunci lavoro
Animalerie
A tavola con gusto
Benessere e Salute
Biella motori
Casa Edilizia
Consulta il meteo
CSEN News
Danzamania
Enogastronomia
Fashion
Gusti & Sapori
L'opinione di...
Music Cafè
Newsbiella Young
Oroscopo
Fotogallery
Videogallery
Copertina
NECROLOGI
|
07 gennaio 2026, 16:38
Luisa Castrovilli
Le prime dal territorio
Biella
+Api. Oasi fiorite per la biodiversità, al via l’edizione 2026 del bando
Tra gli obiettivi: promuovere la biodiversità e la sostenibilità ambientale coinvolgendo...
Circondario
Dolore nel Biellese per la morte di Stefano Vitangeli: per tutti era “Il Laziale”, aveva 56 anni
Cossato e Cossatese
Auto contro una colonna a Cossato, scontro tra mezzi a Portula: mattinata di incidenti
Valli Mosso e Sessera
Auto contro una colonna a Cossato, scontro tra mezzi a Portula: mattinata di incidenti
Valle Elvo
A Occhieppo Inferiore l'ultimo addio a Salvatore Olivo, aveva 60 anni
Valle Cervo
Andorno Micca: corso di sci a Bielmonte per gli studenti
Basso Biellese
Soccorsi nella notte a Cavaglià, anziano assistito dopo un incidente domestico
Le prime dalle rubriche
Animalerie
A Lessona un contributo ad ASPA Animali solo per Amore
Biella Motori
Motoraduno a Oropa, la benedizione di don Michele Berchi: "Preghiamo per la pace" FOTO e VIDEO
Enogastronomia
Valdilana: Polenta concia in piazza con la pro loco Trivero
Fashion
Mostra Andy Warhol a Biella: vinili, tessuti e Pop Art in esposizione FOTO
Music Cafè
Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 2 al 4 gennaio 2026
Vita Eco e Casa
Seconda edizione del Progetto Academy: materiali innovativi con Big Mat Mondin Imo SNC FOTO e VIDEO
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
Copyright © 2013 - 2026 Newsbiella.it - Codice Fiscale: 01906060023 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy