Road to Milano Cortina 2026: dentro l'anno olimpico

(Adnkronos) - Il senso dell'evento più atteso sta tutto nelle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel tradizionale discorso di fine anno del Capo dello Stato non è mancato il riferimento al valore delle Olimpiadi e alla potenza dello sport: "Ha un posto di grande rilievo nel nostro album - ha detto Mattarella -. Lo sport ha contribuito alla crescita del Paese, a regalarci momenti di gioia, di orgoglio, di appartenenza. Così come accade sempre ascoltando risuonare l’inno italiano in una premiazione. Tutto questo si rinnoverà ancora una volta con i Giochi di Milano Cortina. La diffusione dello sport, oltre al messaggio di pace, amicizia, inclusione che esprime, è un potente antidoto alla violenza giovanile e alle droghe". L'anno olimpico è arrivato e porterà valori, emozioni, ricordi indelebili. Nel 2026 l'Italia ospiterà i Giochi Invernali di Milano Cortina, un nuovo appuntamento con la storia.

Milano Cortina 2026 rappresenterà un momento speciale per l'Italia, ma non solo. La prima edizione 'diffusa' delle Olimpiadi sarà uno spartiacque per il movimento olimpico, come spiegato dalla presidente del Cio Kirsty Coventry in un'intervista al Corriere della Sera: "Ricordate l'atmosfera incredibile di Parigi 2024? Ecco, in Italia, tra un mese, mi aspetto qualcosa di simile. Voi italiani mettete una passione unica nello sport e le vostre montagne saranno un fondale bellissimo. Le discipline invernali sono nate sulle vette europee. Sarà un'edizione olimpica da cui imparare molto. Entriamo in una fase diversa: la nuova normalità è quella dei Giochi sparsi sul territorio. I dati che raccoglieremo in Italia, sentendo gli stakeholder, ci indirizzeranno per il futuro. Se ci saranno da apportare correzioni, naturalmente, lo faremo".

L'attesa, ovviamente, è anche per la cerimonia di apertura, da sempre il momento più seguito delle Olimpiadi. Laura Pausini sarà una delle star dell'evento, che si terrà il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Unica artista italiana riconosciuta e premiata a livello mondiale con un Grammy Award, 5 Latin Grammy Awards, un Golden Globe e una nomination agli Oscar® nel corso di una carriera di successo lunga più di 30 anni, Laura Pausini ha saputo portare la musica italiana oltre i confini nazionali, diventando ambasciatrice di un linguaggio universale che unisce ed emoziona. Con la sua voce, incarna alla perfezione il concetto di Armonia, elemento centrale della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La musica di Laura Pausini, capace di attraversare generazioni, culture e lingue diverse, rappresenta un punto di incontro tra tradizione e contemporaneità, tra radici italiane e respiro internazionale. Il suo coinvolgimento sarà così espressione autentica dell’italianità e della sua tradizione.

L'ingresso nell'anno olimpico porta con sé le ultime tappe della rincorsa. Anche a livello organizzativo. Dal 9 all’11 gennaio 2026, la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena verrà ufficialmente inaugurata con le Final Four del Campionato IHL Serie A e della Coppa Italia 2025/2026. Un test event cruciale nel percorso verso Milano Cortina 2026. Il polo vivrà così tre giorni di sport all’insegna della passione, per onorare la grande prima della struttura dedicata all'hockey. Un palazzetto polivalente che sarà il centro nevralgico dei tornei di Milano Cortina 2026, assegnando il titolo femminile il 19 febbraio e quello maschile il 22 febbraio, poche ore prima della cerimonia di chiusura. L’hockey, uno degli sport più seguiti alle Olimpiadi Invernali, vedrà quest’anno il ritorno in campo delle stelle della National Hockey League (NHL), la lega professionistica nordamericana con i campioni più famosi al mondo. Un altro motivo che accende l’attesa verso Milano Cortina.