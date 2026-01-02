Prima Pagina
CRONACA
POLITICA
ATTUALITÀ
EVENTI
SPORT
COSTUME E SOCIETÀ
ECONOMIA
CULTURA E SPETTACOLI
AL DIRETTORE
NECROLOGI
LINK
Tutte le notizie
Biella
Circondario
Cossato e Cossatese
Valli Mosso e Sessera
Valle Elvo
Valle Cervo
Basso Biellese
Valsesia
Cronaca dal Nord Ovest
Regione Piemonte
/
NECROLOGI
Archivio
Mobile
In Breve
venerdì 02 gennaio
Ivano Quaglia
Maria Depaoli, ved. Mariani
Bice Benedicenti, ved. Mongilardi
Fausto Cresto
Rosangela Ragazzo, ved. Martinetto
Guido Perino
Augusto Crepaldi
Gian Carlo Casalicchio
Anna Maria Valeggia in Scanzio
Elisabetta Omarini
Leggi le ultime di: NECROLOGI
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Annunci lavoro
Animalerie
A tavola con gusto
Benessere e Salute
Biella motori
Casa Edilizia
Consulta il meteo
CSEN News
Danzamania
Enogastronomia
Fashion
Gusti & Sapori
L'opinione di...
Music Cafè
Newsbiella Young
Oroscopo
Fotogallery
Videogallery
Copertina
NECROLOGI
|
02 gennaio 2026, 16:45
Claudio Perino
Le prime dal territorio
Biella
Biella, ladri all'emporio solidale. Lo sdegno dei volontari: “Gesto offensivo e irrispettoso”
Il furto è avvenuto tra il 26 e il 27 dicembre scorso, indaga ora la Polizia.
Circondario
Nel primo giorno del 2026 4 incidenti sulle strade del Biellese, c'è un ferito grave in ospedale
Cossato e Cossatese
Auser Cossato, bel gesto a favore dell'Ospedale
Valli Mosso e Sessera
Callabiana inaugura il 2026 con una caccia al tesoro dedicata alle famiglie
Valle Elvo
Fondi di sviluppo e coesione, dalla Regione 800mila euro alle aree omogenee di Biella e Vercelli
Valle Cervo
Andorno Micca, premi e riconoscimenti a chi si è distinto nel sociale e nello sport
Basso Biellese
Nel primo giorno del 2026 4 incidenti sulle strade del Biellese, c'è un ferito grave in ospedale
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Il piccolo Zampa torna a casa: recuperato dai Vigili del Fuoco VIDEO
Biella Motori
Motoraduno a Oropa, la benedizione di don Michele Berchi: "Preghiamo per la pace" FOTO e VIDEO
Enogastronomia
Tante cose da fare a Biella venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026
Fashion
Saldi Invernali Angelico Biella: dal 3 gennaio 2026 sconti fino al 50%
Music Cafè
Biella festeggia il nuovo anno: oltre 3 mila persone al Capodanno in Piazza Cisterna FOTO e VIDEO
Vita Eco e Casa
Seconda edizione del Progetto Academy: materiali innovativi con Big Mat Mondin Imo SNC FOTO e VIDEO
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
Copyright © 2013 - 2026 Newsbiella.it - Codice Fiscale: 01906060023 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy