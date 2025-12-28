 / Ultim'ora

'Verissimo - Le storie', domenica 28 dicembre: le interviste di oggi

(Adnkronos) - Oggi, domenica 28 dicembre, alle 16.30 su Canale 5, appuntamento con 'Verissimo - Le storie', le interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. 

Verissimo riproporrà le interviste che vedono per protagoniste tre grandissime attrici: Valeria Bruni Tedeschi, Elena Sofia Ricci e Ornella Muti.  

Spazio poi all'amore con Veronica Peparini e Andreas Müller. Nel salotto di Silvia Toffanin anche il talento e la storia di Arisa. E poi, le interviste-ritratto di Max Giusti e Sonia Bruganelli. 

 

