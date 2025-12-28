Prima Pagina
CRONACA
POLITICA
ATTUALITÀ
EVENTI
SPORT
COSTUME E SOCIETÀ
ECONOMIA
CULTURA E SPETTACOLI
AL DIRETTORE
NECROLOGI
LINK
Tutte le notizie
Biella
Circondario
Cossato e Cossatese
Valli Mosso e Sessera
Valle Elvo
Valle Cervo
Basso Biellese
Valsesia
Cronaca dal Nord Ovest
Regione Piemonte
/
NECROLOGI
Archivio
Mobile
In Breve
domenica 28 dicembre
Mauro Grassi
Fausto Vicini
sabato 27 dicembre
Riccardo Nardiello - Ringraziamento
Bruno Bragante
Concetta Derossi
Walter Guglielminotti Bianco
Palma Sebastiani, in Buongiovanni
Roberto Marcandetti
Graziella Gremmo, ved. Iseglio
Franco Aiazzone
Leggi le ultime di: NECROLOGI
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Annunci lavoro
Animalerie
A tavola con gusto
Benessere e Salute
Biella motori
Casa Edilizia
Consulta il meteo
CSEN News
Danzamania
Enogastronomia
Fashion
Gusti & Sapori
L'opinione di...
Music Cafè
Newsbiella Young
Oroscopo
Fotogallery
Videogallery
Copertina
NECROLOGI
|
28 dicembre 2025, 12:09
Alfredo Bosi Vittorino
Le prime dal territorio
Biella
Biella, Marcia della Pace e Messa a Oropa per salutare il 2025
Si avvicina la fine del 2025. A Biella, in Duomo, avrà luogo la messa di ringraziamento per l’anno...
Circondario
Vigliano, chiusa la biblioteca per le feste di Natale: ecco quando riapre
Cossato e Cossatese
4ª Mostra di Presepi: prosegue l'esposizione a Masserano
Valli Mosso e Sessera
Grande spettacolo a Mosso: Presepe Gigante, fiaccolata e falò di Natale FOTO e VIDEO
Valle Elvo
Mongrando, proseguono i lavori di pulizia della roggia
Valle Cervo
A Campiglia il presepio in pietra di frazione Piana, una tradizione che unisce la comunità dal 1999 FOTO
Basso Biellese
Festa degli auguri e bilancio: riunita la Pro Loco di Roppolo
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Cucciolo di capriolo in difficoltà nella roggia, i Vigili del Fuoco arrivano in Valle Cervo
Biella Motori
Santa Lucia con i Think Biker, una giornata di emozioni e sorrisi FOTO
Enogastronomia
A La Prateria Steakhouse il Capodanno dal gusto autentico FOTO
Fashion
Bielmonte: da Ski Rental tutto per lo sci dal principiante allo sciatore esigente FOTO
Music Cafè
Concerto degli Auguri a Cossato: gremito il teatro FOTO
Vita Eco e Casa
Seconda edizione del Progetto Academy: materiali innovativi con Big Mat Mondin Imo SNC FOTO e VIDEO
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
Copyright © 2013 - 2025 Newsbiella.it - Codice Fiscale: 01906060023 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy