Ultim'ora | 24 dicembre 2025, 20:21

Nigeria, esplosione in una moschea: 7 morti

(Adnkronos) - Un'esplosione ha devastato una moschea nella città nigeriana di Maiduguri, uccidendo sette persone, ha dichiarato all'Afp un leader della milizia anti-jihadista. Nessun gruppo armato ha immediatamente rivendicato la responsabilità di quello che il leader della milizia Babakura Kolo ha definito un presunto attentato. 

Maiduguri è la capitale dello stato di Borno, teatro di una rivolta durata anni da parte dei gruppi jihadisti Boko Haram e della Provincia dell'Africa Occidentale dello Stato Islamico. 

 

