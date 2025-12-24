Rosa Chemical a Fognini: "Ho avuto un attacco di panico nel concerto, tremendo"

(Adnkronos) - "Prendo farmaci tutti giorni. Ho avuto un attacco di panico anche in un concerto". Dietro le quinte di Ballando con le stelle, Fabio Fognini e Rosa Chemical si confrontano sui problemi legati ad attacchi di panico, esperienza che entrambi i concorrenti dello show hanno affrontato in passato. La conversazione tra il tennista e il cantante, durante l'ultima puntata del programma, viene proposta dalla clip realizzata per Ballando Segreto.

"Sono in cura per attacchi di panico e di ansia, prendo farmaci tutti i giorni", dice il cantante. "Ho avuto un attacco di panico bruttissimo, sono andato dal dottore, psicologo e psicoterapeuta. Sono uscito, volavo. Non mi hanno dato farmaci, ogni tanto prendo pasticche prima di dormire, tipo melatonina...", racconta Fognini, descrivendo.

"Pensa, a me è venuto un attacco mentre stavo cantando in concerto. Ho abbandonato il concerto, lì ho deciso di fermarmi per un anno e di andare in terapia -dice Rosa Chemical-. Mi sono dovuto sdraiare a terra, con le gambe alzata. Mi veniva da vomitare, non respiravo più, mi sentivo svenire... Tremendo...".