Bear Wool Volley 2026, Biella capitale della pallavolo giovanile: 90 squadre da tutta Europa FOTO

"La Pallavolo è un gioco di squadra, e anche il biellese, quando vuole, sa fare squadra e lo sa fare molto bene, e questo è uno dei momenti in cui anche noi ci troviamo a far parte di qualcosa di più grande di noi", queste le parole di Giusi Cenedese coordinatrice del Bear Wool Volley a Biella il 3, 4 e 5 gennaio 2026 presentato questa mattina, lunedì 15 dicembre 2025, nella Sala Consiliare del Comune di Biella. Sarà la 21a edizione di questo torneo che ogni anno coinvolge migliaia di atleti con decine di società italiane e non solo. Qualche numero: 90 squadre, 1350 atleti, 150 allenatori, 100 dirigenti e 100 volontari, oltre a 70 arbitri. Anche quest’anno il torneo sarà organizzato dalla Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti che si è presa l’incarico di farsi capofila delle altre associazioni biellesi che da sempre collaborano per il buon esito del Torneo, prodotto di tutta la pallavolo biellese. Oltre alla SPB Monteleone Trasporti, collaborano all’organizzazione del torneo: TeamVolley, Virtus Biella, Occhieppese Pallavolo e GS Tollegno.

Tra gli eventi più attesi dell'evento anche la sfilata degli atleti in centro città, questo anno nuovamente in programma: "La sfilata è l'unico modo che abbiamo di uscire dalle palestre con la pallavolo. In palestra ci sono momenti in cui versi lacrime, momenti di sorrisi, di gioia - prosegue Cenedese - , ma fare la sfilata è l'unico modo chi gioca a pallavolo di poter dire "ecco ci siamo", e per questo dobbiamo dire grazie al Comune di Biella. Come dobbiamo dire grazie a quelli che hanno dato il patrocinio e agli Alpini che sfameranno gli Atleti".

L'assessore allo Sport Giacomo Moscarola pone l'accento anche sull'importanza dell'evento come promozione del Biellese: "Sono un centinaio le squadre che arriveranno, che saranno ospitati qui per l'evento ma magari torneranno qui in estate. Grazie davvero perchè si riesce a coniugare lo sport a la promozione del territorio. Anche noi come Comune di Biella faremo la nostra parte, non vedo l'ora che si inizi".

Francesco Arestia Presidente del Comitato Ticino-Sesia-Tanaro: "Gli anni passano, siamo alla 21° edizione, ma lo spirito è sempre ottimo. Tanti amici, tanti dirigenti che in questi giorni lavoreranno tantissimo sia per pensare alle proprie squadre ma anche per organizzare questo bellissimo torneo dove ogni anno c'è sempre più entusiasmo. Vedere 1300 ragazzi con dirigenti, allenatori, per noi è un piacere, tra loro si crea qualcosa di indescrivibile".

Tra gli organizzatori anche ASAD Biella, che nel 2026 festeggerà il suo 30° anniversario, e Bear Wool Volley a Biella rappresenterà per la società il primo di tanti eventi in programma nei prossimi mesi.

Anche per questo anno sono stati confermati i due Premi che hanno caratterizzato le scorse edizioni del Torneo: il primo è il Memorial Marco Germanetti, Premio per la categoria Under 19 Maschile e ricordo del nostro caro Marco, prematuramente scomparso nel 2021; il secondo sarà il Trofeo Conad, dedicato alla categoria Special Olympics, arrivata all’Ottava Edizione come parte del Bear Wool Volley.

Squadre Partecipanti

Under 14 Femminile (16 squadre): 2mila8 Volley Domodossola, Alessandria Volley, Albenga Volley, Asd Occhieppese Pallavolo, Btm In Volley Piemonte, Conad TeamVolley, Invicta Roma Volley, Issa Novara, Lilliput Pallavolo, Moncalieri Volley Bianca Modit, Pgs El-Gall Rossa, Pgs El-Gall Verde, Riboni Rbn Omegna Under 14, Sa Koala U14, Usob, Virtus Biella.

Under 16 Femminile (20 Squadre): Alessandria Volley, Co-Bit Uyba Experience U16, Cogovalle Genova U16, Gs Pino Volley Dragone, Impresind Dvb, Invicta Roma Volley, Isil Volley Almese Blu, Labor U16, Pallavolo La Bollente, Pgs El-Gall, Reale Mutua Omegna Under 16, Rtz Basel, Rtz Bern-Solothurn, Sa Koala U16, Stella Azzurra U16, Ticino Volley Team, V.2001 Garlasco U16f, Virtus Biella, Volley Almese Verde, Volley Grand Combin.

Under 18 Femminile (20 Squadre): Alessandria Volley, Club 76 Fenera Chieri, Co-Bit Uyba Experience U18, CogoValle Genova U18, Generali Biella Via Carso TeamVolley, Gs Pino Volley Pegaso, Invicta Roma Volley, Labor U18 Gialla, Labor U18 Nera, Lilliput Pallavolo, Moncalieri Volley Verde Euroscavi, Pallavolo Olginate, Stella Azzurra U18, Tollegno, Unipol Glass Volley Almese, Virtus Biella, Vivi Energia Busnago, Vol-Ley Academy Volpiano, Volley San Giacomo Hemaco, Volleyrò Casal De Pazzi Roma.

Under 15 Maschile (10 Squadre): Am Impianti Spb, Insubria Volley Mornago, Mercatò Alba, Nextstar Chieri 76 Gs Pino, Pallavolo La Bollente, Polisport Chieri, Valtrompia Volley, Yaka Volley, Zeroquattro Volley Blu, Zeroquattro Volley Rossa.

Under 17 Maschile (10 Squadre): Alliance Nord 77 (Francia), Colombo Infissi Molinari, Enercom Spb, Heidelberg (Germania), Insubria Volley Mornago, Mercatò Alba, Nexstar Sant'anna U17, Rtg (Svizzera), Valtrompia Volley, Volley Novara 17.

Under 19 Maschile (6 Squadre): Colombo Psa Italy, Heidelberg (Germania), Insubria Volley Mornago, Nexstar Sant'Anna U19, Officina Pozzo Spb, Volley San Paolo.

Special Olympics (8 Squadre): Asad Biella, Asd Passeportout, Asd Super Boys&Girls, Asd No Limits, Eunike Asd, Libertà E Coraggio, Team Sardegna.

Squadre Straniere :

Under 16 Femminile: Rtz Basel (Therwil, Svizzera), Rtz Bern-Solothurn (Kirchdorf, Svizzera).

Under 17 Maschile: Alliance Nord 77 (Francia), Heidelberg (Germania), Rtg (Svizzera).

Under 19 Maschile: Heidelberg (Germania).

Un totale di novanta squadre partecipanti in tutte le categorie, con sei formazioni provenienti da altri Paesi europei (Francia, Germania, e Svizzera)! Quest’anno il torneo ha aperto le porte a numerose Regioni italiane, con formazioni dalla Sardegna e dal Lazio, oltre che dalle limitrofe Liguria e Lombardia.

Comuni coinvolti : Biella, Candelo, Cossato, Gaglianico, Lessona, Mongrando, Occhieppo Inf., Pralungo, Quaregna Cerreto, Tollegno, Valdengo, Verrone, Vigliano.

Palestre utilizzate : Biella Forum, Candelo, Cossato, Gaglianico, ITIS Q. Sella, Mongrando, Occhieppo Inferiore, PalaPajetta, PalaSarselli, Palestra Massimo Rivetti, Pralungo, Quaregna Cerreto, S.M. Villaggio Lamarmora, Tollegno, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese.

Programma del Torneo

3 gennaio

Dalle ore 08:00: Apertura check-in presso il Biella Forum ingresso tribuna verde. Ore 09:30: Inizio gare di qualificazione nelle varie palestre come da calendari ufficiali.

Ore 18:30-20:00 Sfilata e presentazione ufficiale, ritrovo presso Piazza Vittorio Veneto e sfilata lungo via Italia fino a raggiungere Piazza San Cassiano per la presentazione ufficiale.

4 gennaio

Ore 08:30 - Inizio gare di qualificazione nelle varie palestre come da calendari ufficiali.

5 gennaio

Ore 08:30: Finali fino al terzo posto nelle varie palestre come da calendari ufficiali.

Biella Forum, Centro Commerciali “Gli Orsi”Ore 18:00: Cerimonia di premiazione. Ore 19:00: Chiusura del Bear Wool Volley 2026