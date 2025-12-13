Chivu “Stiamo facendo una grande stagione, stimo molto De Rossi”

MILANO (ITALPRESS) - Cristian Chivu non intende assolutamente abbassare la testa dopo il ko in Champions contro il Liverpool e, anzi, alla vigilia della gara in trasferta con il Genoa dell'amico Daniele De Rossi, alza la voce e rivendica l'operato suo e dei suoi ragazzi. "Nonostante quello che si dice, dal mio punto di vista, stiamo facendo una grande stagione. Con alti e bassi: vogliamo togliere i bassi, ma siamo fiduciosi e consapevoli del nostro lavoro", ha detto Chivu, in conferenza stampa. "De Rossi vuole la partita perfetta del suo Genoa? E' così anche dal nostro punto di vista. Dipende tutto da quello che sarà il nostro atteggiamento e la nostra voglia di fare bene contro una squadra che ha ritrovato entusiasmo con il nuovo allenatore", ha proseguito il tecnico dell'Inter. "A Genova per l'Inter non è mai stato semplice, servirà fare una gara con tutto quello che si ha. Il post Liverpool? Vissuto con la stessa serenità che ha contraddistinto il nostro cammino da inizio stagione. Siamo consapevoli di dover mettere in campo il meglio che si ha, aggiungendo qualcosina dal punto di vista dell'attenzione, della responsabilità, della passione e del divertimento", ha precisato Chivu.Parole al miele, poi, per l'ex compagno, ai tempi della Roma, Daniele De Rossi: "Lui è uno che apprezzo molto per la sua lealtà: lui è sempre onesto e vero. Io e Daniele abbiamo l'umiltà di capire che dobbiamo imparare da quelli più bravi di noi. Abbiamo cercato di rubare qualche cosa da quelli più esperti. Daniele è stato un ottimo compagno. E' stato sempre un capitano, anche quando la fascia l'aveva Totti.Chiusura sull'identità del team e sugli uomini a disposizione: "Abbiamo sbagliato fino a oggi due tempi, con l'Udinese e col Napoli. Per il resto abbiamo sempre provato a essere propositivi, senza speculare. Poi magari qualcuno mi dirà che speculare vuol dire portare a casa qualcosa, ma io non voglio perdere la nostra identità. Acerbi non è disponibile, come Darmian, Dumfries, Palacios e Di Gennaro. Calhanoglu non ha ripreso ad allenarsi".- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).