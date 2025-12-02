Colpo al clan di camorra “Licciardi”, 21 misure cautelari

NAPOLI (ITALPRESS) - I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare a carico di 21 indagati: 19 misure in carcere di cui 5 indagati già detenuti e 2 agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea.Gli indagati, tutti gravitanti nell'ambito del clan Licciardi, alleanza di Secodigliano, sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo, di "associazione di tipo mafioso", "estorsioni", "accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti", "ricettazione" ed "evasione", reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.- foto ufficio stampa Carabinieri -(ITALPRESS).