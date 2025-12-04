Cina, in forte crescita le stazioni 5G

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Secondo gli ultimi dati del ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione, quest'anno la Cina ha registrato una crescita sostanziale del numero di stazioni 5G.Alla fine di ottobre, il numero totale di queste stazioni nel Paese aveva raggiunto circa le 4,76 milioni, con un incremento netto di 507.000 unità rispetto alla fine dello scorso anno, pari al 37% di tutte le stazioni mobili.Nei primi dieci mesi, il settore cinese delle telecomunicazioni ha mantenuto prestazioni stabili, con la costruzione di nuove infrastrutture che è progredita costantemente.Nel periodo considerato, i ricavi del settore delle telecomunicazioni del Paese hanno superato i 1.460 miliardi di yuan (circa 207 miliardi di dollari), segnando un aumento su base annua dello 0,9%.Alla fine di ottobre, il numero di utenti di telefonia mobile 5G aveva superato 1,18 miliardi, con un incremento netto di 170 milioni rispetto alla fine del 2024, pari al 64,7% di tutti gli utenti di telefonia mobile.- Foto Xinhua -(ITALPRESS).