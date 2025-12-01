A Valdilana il "Pigiama Day": inclusione e benessere entrano a scuola

Una giornata di scuola diversa, pensata per far sentire gli studenti più sereni e accolti all’interno delle classi. È questo lo spirito del “Pigiama Day”, l’iniziativa promossa dal primo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) di Valdilana e adottata dall’Istituto comprensivo Valdilana-Pettinengo per il 12 dicembre.

Il progetto nasce come pratica dedicata all’inclusione e al benessere scolastico. L’obiettivo del CCRR è quello di rendere il “Pigiama Day” una ricorrenza stabile per tutte le scuole del territorio, da ripetersi ogni anno il secondo venerdì di dicembre.

Durante la giornata, gli alunni che lo desiderano potranno presentarsi a scuola in pigiama o con una tuta particolarmente confortevole, senza obbligo di indossarla già da casa. Alla base dell’iniziativa c'è il valore simbolico di questo indumento, associato a comfort, serenità e relax: elementi che contribuiscono a creare un clima più disteso, inclusivo e favorevole alla partecipazione.

Secondo l’istituto, portare un abbigliamento informale tra i banchi aiuta a rendere l’ambiente meno rigido e più accogliente, con effetti positivi sul benessere del gruppo classe. Il “Pigiama Day” offre inoltre ai docenti la possibilità di sperimentare metodologie più dinamiche: attività creative e ludico-educative, letture, lavori di gruppo, uso delle tecnologie, visioni di film e momenti di riflessione guidata, affrontando in modo trasversale temi come inclusione e clima scolastico.

L’iniziativa punta anche a valorizzare la gentilezza, il rispetto reciproco e il senso di appartenenza alla comunità scolastica, contribuendo a costruire ricordi positivi dell’esperienza a scuola.

Nonostante il nome giocoso, l’istituto precisa che non si tratta di una giornata di festa: le lezioni si svolgeranno regolarmente e gli studenti dovranno portare il materiale previsto, mantenendo un comportamento improntato alla cosiddetta “allegra serietà”. I docenti potranno proporre attività specifiche legate alle finalità del progetto.