Banca del Giocattolo, a Vigliano la raccolta sarà in biblioteca

Anche quest’anno il comune di Vigliano Biellese aderisce all'iniziativa benefica della Banca del Giocattolo, dedicata alla raccolta di giocattoli da destinare ai bambini e alle famiglie del territorio che vivono un periodo di difficoltà.
La raccolta sarà attiva presso la Biblioteca Civica dal 2 al 5 dicembre, dal martedì al venerdì, con orario 14.30–18.Si possono donare giocattoli nuovi o in ottimo stato, adatti a diverse fasce d’età.
Ogni contributo aiuterà a rendere più sereno il periodo natalizio di molti bambini. Per ulteriori informazioni si può telefonare dal martedì al venerdì pomeriggio, in orario di apertura della biblioteca al numero 015.811887.