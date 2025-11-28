 / Circondario

Circondario | 28 novembre 2025, 12:40

Banca del Giocattolo, a Vigliano la raccolta sarà in biblioteca

vigliano giocattolo

Anche quest’anno il comune di Vigliano Biellese aderisce all'iniziativa benefica della Banca del Giocattolo, dedicata alla raccolta di giocattoli da destinare ai bambini e alle famiglie del territorio che vivono un periodo di difficoltà.

La raccolta sarà attiva presso la Biblioteca Civica dal 2 al 5 dicembre, dal martedì al venerdì, con orario 14.30–18.Si possono donare giocattoli nuovi o in ottimo stato, adatti a diverse fasce d’età.

Ogni contributo aiuterà a rendere più sereno il periodo natalizio di molti bambini. Per ulteriori informazioni si può telefonare dal martedì al venerdì pomeriggio, in orario di apertura della biblioteca al numero 015.811887.

Redazione g. c.

