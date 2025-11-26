Grande partecipazione a Coggiola per la fiaccolata contro la violenza sulle donne FOTO

Grande partecipazione a Coggiola per la fiaccolata contro la violenza sulle donne. È l'iniziativa messa in campo dall'amministrazione comunale dal titolo “Camminata in Rosso”, inserita negli appuntamenti per la giornata del 25 novembre. Il corteo, partito ieri sera dalla panchina rossa del Municipio, ha percorso in silenzio tutta via Roma ed è poi giunto di fronte al palazzo della Biblioteca, illuminato di rosso per l'occasione.

Qui si è tenuto un momento di profonda riflessione, con le parole delle autorità comunali e delle volontarie dell'Associazione Non sei Sola di Biella. Al termine, i presenti si sono riscaldati con un thè caldo, gentilmente preparato dagli Alpini del paese. Sulla strada, invece, sono state posate diverse scarpe rosse a ricordo di tutte le vittime di violenza.