All’ASL Biella un corso di approfondimento dedicato alla figura e alla professionalità ostetrica FOTO

Nelle scorse settimane si è tenuto presso l’Ospedale ASL BI il corso Solo Ostetriche/i fra Sonde e Suture, il primo workshop in Italia dedicato a rafforzare le competenze dell’ostetrica e dell’ostetrico in tre ambiti in particolare: l’ecografia office, la sutura delle lacerazioni perineali e la cura e riabilitazione del pavimento pelvico. L’evento formativo, riservato ad un massimo di 40 partecipanti, hanno preso parte circa 20 professionisti provenienti da diverse Regioni d’Italia, e 20 ostetriche dell’ASL BI. Responsabili scientifici la dott.ssa Bianca Masturzo, Direttore S.C. Ostetricia e Ginecologia dell’ASL BI e Michela Meconcelli, Coordinatore ostetrico dello stesso reparto. Nella Segreteria scientifica i Medici Ostetrico-Ginecologici Rossella Attini e Fiammetta Gervasoni e le Ostetriche Tiziana Lo Cicero e Francesca Vincenzi. “Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto con questo corso, che ha registrato una grande partecipazione da parte di ostetriche provenienti da tutta Italia – ha commentato la dott.ssa Bianca Masturzo - L’iniziativa ha messo in evidenza le elevate competenze delle professioniste e ha aperto un prezioso confronto sui grandi temi dell’ostetricia moderna. È per me un onore avere in Reparto e lavorare insieme ad un gruppo di ostetriche esperte, precise, professionali ed estremamente delicate”.

Durante il corso sono stati approfonditi tre argomenti in particolare:

Ecografia office: la prima giornata ha fornito i fondamenti teorici e pratici per l’utilizzo sicuro e consapevole della sonda ecografica, capacità che consente all’ostetrica di arricchire la propria valutazione clinica in modo tempestivo, migliorando l’appropriatezza degli interventi e il dialogo con la donna in gravidanza. Alla sessione teorica hanno partecipato oltre trenta future mamme che, con grande disponibilità, hanno consentito ai corsisti di esercitarsi nell’esecuzione dell’esame ecografico nelle diverse fasi della gravidanza. La loro partecipazione ha rappresentato un contributo significativo al percorso formativo, consentendo di integrare le nozioni teoriche con un’esperienza pratica di grande valore didattico.

Sutura delle lacerazioni perineali: durante la seconda giornata di corso si è parlato della corretta gestione delle lacerazioni ostetriche, che rappresenta una competenza clinica cruciale per garantire esiti favorevoli sul piano fisico, funzionale e psicologico della donna. Oltre all’approfondimento teorico, i partecipanti hanno preso parte ad un training pratico, con l’obiettivo di consolidare manualità e accuratezza, attraverso l’impiego di diversi tipi di manichino.

Cura e riabilitazione del pavimento pelvico: la parte teorica conclusiva mirava a fornire gli strumenti utili per il riconoscimento precoce delle disfunzioni del pavimento pelvico, promuovendo strategie preventive, educative e riabilitative, in collaborazione con altre figure professionali.

Il corso ha seguito un approccio integrato, con l’obiettivo di far raggiungere ai partecipanti l’autonomia professionale indispensabile nella cura della donna nella sua globalità, per garantire un’assistenza di alta qualità. "Abbiamo ricevuto un riscontro estremamente positivo dai partecipanti - ha commentato Michela Meconcelli - In particolare, il gruppo ostetrico ha valutato il workshop come completo, efficace e arricchente, sottolineando l'importanza di aver potuto mettere in pratica le nozioni apprese attraverso sessioni interattive ed esercitazioni pratiche."