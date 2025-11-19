Comunità di Crevacuore in festa per i 100 anni di Bianca Pitto. Lo riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Bianca ha compiuto 100 anni il 29 ottobre scorso, un traguardo straordinario che la nostra comunità ha celebrato con grande affetto. Solo in questi giorni abbiamo ricevuto le foto, e non potevamo non condividere questi momenti così speciali. L’amministrazione ha preso parte ai festeggiamenti, portando un omaggio e un caloroso abbraccio a Bianca, circondata dai suoi cari e dalla struttura che la ospita. Auguri Bianca, un secolo di vita è un dono prezioso per tutti noi”.