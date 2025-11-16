La moda biellese nelle foto d'archivio: la merceria Bioglio e Peyla - Copyright Fondazione Sella 2025

Uno sguardo al passato ci porta nel cuore della Biella di inizio Novecento. La fotografia ritrae la storica bottega “Bioglio e Peyla”, un elegante negozio di merceria e abbigliamento femminile che animava le vie del centro cittadino. Sull’insegna si leggono parole che parlano di un’altra epoca: “Chincaglierie – Mercerie – Biancherie – Maglierie – Filati”.

Dalle vetrine, accuratamente allestite, emergono tessuti, guanti, ventagli, filati e accessori: piccoli tesori di quotidiana eleganza, simbolo di un artigianato diffuso e della tradizione tessile biellese che già allora si distingueva.

Sebbene restino poche informazioni sulla storia della bottega e dei suoi proprietari, questa immagine conserva intatta la memoria di un’attività che per anni ha accompagnato la vita cittadina, offrendo alle signore novità di moda e raffinatezza.