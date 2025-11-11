 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 11 novembre 2025, 09:00

Anno della Salute 2025, a Valdilana grande interesse per l'incontro sulla prevenzione cardiovascolare

Anno della Salute 2025, a Valdilana grande interesse per l'incontro sulla prevenzione cardiovascolare (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Nei giorni scorsi, presso la Sala Biagi di Valdilana, si è tenuto un importante incontro dedicato alla prevenzione delle patologie cardiovascolari, nell’ambito del progetto “Anno della Salute 2025”, promosso dal Comune, in collaborazione con l’ASL di Biella, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della prevenzione e del benessere.

L’incontro è stato tenuto dal dottor Rognoni e dalla dottoressa Leverone della SC di Cardiologia dell’Ospedale di Biella. “Un sentito ringraziamento per la loro disponibilità e le preziose informazioni condivise con il pubblico – si legge nel post dell'amministrazione comunale - Un grande grazie anche a Carlo Bersano di Auser Volontariato Vallestrona e ai suoi collaboratori per aver ideato e organizzato la serata. Continuiamo insieme a promuovere salute, consapevolezza e benessere nel nostro territorio”.

Redazione g. c.

Le prime dalle rubriche

