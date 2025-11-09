Gp Brasile, ordine d'arrivo e classifica Mondiale

(Adnkronos) - Lando Norris vince il Gp del Brasile e consolida il primato nel Mondiale 2025. Il pilota britannico della McLaren oggi 9 novembre a Interlagos precede la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto posto per la Mercedes di George Russell e quinta piazza per la McLaren di Oscar Piastri. Giornata nera per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton si ritirano.
1. Lando Norris (McLaren) 1h32'01''596;
2. Kimi Antonelli (Mercedes) + 10''388;
3. Max Verstappen (Red Bull) +10''750;
4. George Russell (Mercedes) + 15''267;
5. Oscar Piastri (McLaren) + 15''749;
6. Oliver Bearman (Haas) + 29''630;
7. Liam Lawson (RB) + 52''642;
8. Isack Hadjar (RB) + 52''873;
9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 53''324.
1. Lando Norris 390 punti;
2. Oscar Piastri 366;
3. Max Verstappen 341;
4. George Russell 276;
5. Charles Leclerc 214;
6. Lewis Hamilton 148;
7. Kimi Antonelli 122;
8. Alex Albon 73;
9. Nico Hulkenberg 43;
10. Isack Hadjar 43.
1. McLaren 756 punti;
2. Mercedes 398;
3. Red Bull 366;
4. Ferrari 362;
5. Williams 111;
6. RB 82;
7. Aston Martin 72;
8. Haas 70;
9. Sauber 62;
10. Alpine 22.