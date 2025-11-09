 / Ultim'ora

Ultim'ora | 09 novembre 2025, 20:01

Gp Brasile, ordine d'arrivo e classifica Mondiale

Gp Brasile, ordine d'arrivo e classifica Mondiale

(Adnkronos) - Lando Norris vince il Gp del Brasile e consolida il primato nel Mondiale 2025. Il pilota britannico della McLaren oggi 9 novembre a Interlagos precede la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto posto per la Mercedes di George Russell e quinta piazza per la McLaren di Oscar Piastri. Giornata nera per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton si ritirano. 

 

1. Lando Norris (McLaren) 1h32'01''596; 

2. Kimi Antonelli (Mercedes) + 10''388; 

3. Max Verstappen (Red Bull) +10''750; 

4. George Russell (Mercedes) + 15''267; 

5. Oscar Piastri (McLaren) + 15''749; 

6. Oliver Bearman (Haas) + 29''630; 

7. Liam Lawson (RB) + 52''642; 

8. Isack Hadjar (RB) + 52''873; 

9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 53''324. 

 

1. Lando Norris 390 punti; 

2. Oscar Piastri 366; 

3. Max Verstappen 341; 

4. George Russell 276; 

5. Charles Leclerc 214; 

6. Lewis Hamilton 148; 

7. Kimi Antonelli 122; 

8. Alex Albon 73; 

9. Nico Hulkenberg 43; 

10. Isack Hadjar 43. 

 

1. McLaren 756 punti; 

2. Mercedes 398; 

3. Red Bull 366; 

4. Ferrari 362; 

5. Williams 111; 

6. RB 82; 

7. Aston Martin 72; 

8. Haas 70; 

9. Sauber 62; 

10. Alpine 22. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore