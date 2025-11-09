Candelo, nuovo volto per via San Francesco: sorgerà un parcheggio rinnovato

Nuovo parcheggio in via San Francesco, nel comune di Candelo. Nei giorni scorsi, infatti, è stata pubblicata all'albo pretorio la determina che affida l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione di un posteggio per auto e mezzi nella zona di via San Francesco.

Come riportato dall'amministrazione comunale, l’intervento avrà il vantaggio di offrire un'area parcheggio più ordinata, ottimizzando gli spazi esistenti e migliorando la fruizione di uno spazio pubblico. L’incarico è stato assegnato per un importo complessivo di oltre 11mila euro e rappresenta il primo passo operativo verso la realizzazione dell’opera.

Sul tema è intervenuto l'assessore ai Lavori Pubblici Michele Ansermino: "Il Comune sta perfezionando l’atto di acquisto del terreno che sarà firmato entro la fine dell’anno. Il vantaggio di redigere ora il progetto è che significa essere pronti a realizzare l’opera l’anno prossimo quando decideremo la destinazione dell’avanzo di amministrazione".

Sulla stessa linea d'onda anche la capogruppo di Candelo nel Cuore Erika Vallera: "Mi sento di esprimere soddisfazione per quanto l’assessorato sta portando avanti poiché l'intervento sicuramente contribuirà a migliorare l'area. Spero anche che la progettazione del parcheggio sia l'occasione per creare uno spazio che, oltre alla funzione di sosta, possa essere ripensata con elementi di verde e panchine che favoriscano la socialità e la qualità dello spazio pubblico".